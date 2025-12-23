Foliage e fioriture invernali: la magia ai Giardini La Mortella a Ischia

AGI - I giochi magnifici della natura, lo spettacolo creato dai colori del foliage e delle fioriture natalizie nei Giardini La Mortella, a Ischia accompagneranno le feste e i visitatori dell'isola verde, con aperture straordinarie tra Natale e l'Epifania.
La Fondazione Walton ha previsto, infatti, visite su prenotazione e con guida dalle ore 14.30 in modo da poter godere anche della suggestione del tramonto sulla baia di Forio, sul finire del percorso, che comprende anche la visita guidata alla sala museo, dove si trova lo 'studio della musica' di sir William Walton, e alla mostra permanente dedicata a Lady Walton, con l'esposizione dei suoi abiti da sera, gli accessori stravaganti, i bijoux firmati da Andrew Logan e la sua celebre collezione di cappelli, molti dei quali opera di Philip Treacy, il designer di cappelli preferito dalla Casa reale inglese.
I Giardini la Mortella, dal 2024 Partner Garden della Royal Horticultural Society, da sempre rappresentano il racconto di una grande storia d'amore, quella di sir William Walton, celebre musicista inglese del Novecento e di sua moglie Susana. Poco dopo il matrimonio, nell'ottobre del 1949, la coppia scelse di vivere a Forio d'Ischia e qui acquistò un terreno, arido e roccioso, per costruire la propria casa. Per disegnare un giardino in quello spazio fu chiamato l'architetto paesaggista Russell Page, che impostò la planimetria generale del paesaggio disegnando viali e fontane. Della realizzazione pratica si occupò direttamente lady Susana Walton seguendo i lavori, scegliendo le piante, la loro composizione, e definendo così la creazione del giardino. lady Walton creò quell'oasi verde per più di 50 anni, trasformandolo in un monumento perenne al genio e alla personalità di suo marito nel 1983, dopo la morte di sir Walton.
Le celebrazioni previste nel 2026
Fu lei a creare anche la Fondazione William Walton e La Mortella, che ha come scopo la cura e lo sviluppo del giardino, la sua apertura al pubblico, la diffusione dell'opera di William e la promozione della musica e della pratica musicale, con una particolare attenzione per i musicisti più giovani. I giardini hanno ottenuto diversi riconoscimenti e patrocini, tra questi quello di Re Carlo d'Inghilterra, che li ha visitati due volte. Intanto, con il 2026 prenderanno il via anche le celebrazioni dedicate a lady Susana, nata a Buenos Aires il 30 agosto del 1926. In occasione del centenario la Fondazione Walton sta organizzando un calendario di eventi che coinvolgerà l'isola d'Ischia e l'Inghilterra.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone