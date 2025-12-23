Fabrizio Corona davanti ai pm: 'Ho più di 100 segnalazioni del Sistema Signorini'

AGI - Con circa un'ora di ritardo Fabrizio Corona si è presentato in procura a Milano per l'interrogatorio, da lui stesso richiesto, nell'ambito dell'indagine a suo carico per revenge porn nata da una denuncia di Alfonso Signorini. L'ex agente fotografico, assistito dall'avvocata Cristina Morrone, risponderà alle domande dei pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis e della Squadra mobile della polizia sulla diffusione nella trasmissione "Falsissimo" di una foto intima del direttore editoriale di Chi nel corso della puntata dedicata al presunto "sistema Signorini" relativo a favori sessuali in cambio dell'accesso al Grande Fratello. A oggi non risultano esserci a Milano denunce di potenziali concorrenti contro il conduttore del reality show.
"Ho fatto i nomi oggi. Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni. Sono più di cento". Lo ha detto ai giornalisti Fabrizio Corona dopo l'interrogatorio reso in procura nell'ambito dell'indagine a suo carico per revenge porn nata da una denuncia di Alfonso Signorini. "Ho parlato del revenge porn per tre minuti e un'ora di Alfonso Signorini; di tutti i giri di Signorini e di tutte le sue amicizie", ha aggiunto l'ex agente fotografico. Sulle potenziali vittime del conduttore del Grande Fratello, che in cambio dell'accesso al reality show avrebbe fatto dei favori sessuali, Corona ha anticipato: "Due denunciano. Le querele devono essere depositate entrambe entro questa settimana".
