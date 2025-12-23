Inferno di fuoco sull'autostrada A1. Esplode un'autocisterna di Gpl

AGI - Un incidente, un'autocisterna che trasportava gpl prende fuoco ed esplode, mentre le auto erano incolonnate. Un inferno in autostrada nel traffico delle vacanze natalizie. Due sono le persone ferite, ma dalle immagini riprese con il telefonino da un automobilista incolonnato sarebbe stato lecito attendersi un bilancio ben più grave.
È successo poco dopo le 17 nei pressi dell'area di servizio Teano dell'Autostrada A1 Napoli Milano, tra i caselli di Caianello e Capua in direzione Napoli. Le immagini amatoriali mostrano una violenta esplosione con le fiamme che hanno invaso entrambe le carreggiate e infatti l'autostrada è rimasta bloccata per oltre due ore in entrambe le direzioni, fino a quando non è stata messa in sicurezza la direzione nord, riaperta dopo le 19.
La dinamica dell'incidente
Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, tra cui l'autocisterna che trasportava gas gpl. È stata questa a prendere fuoco dopo l'impatto e a esplodere. Feriti entrambi i conducenti, mentre gli altri automobilisti sono rimasti a distanza di sicurezza senza rischiare l'incolumità personale.
Soccorsi e gestione del traffico
Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, ambulanze, vigili del fuoco e il personale della sesta direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. La polizia stradale ha provveduto a bloccare il traffico e ad avviare i primi rilievi, prestando soccorso anche agli automobilisti rimasti bloccati in entrambe le direzioni. Si sono formate code anche di tre chilometri. Il traffico è stato deviato su strade statali.
Riapertura parziale dell'autostrada
Poco dopo le ore 19, è stato riaperto il tratto tra Capua e Caianello in direzione Roma, mentre resta invece chiuso in direzione Napoli per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino dei danni.