Caso Ciro Grillo, i giudici: 'Vittima attendibile. Dal gruppo una violenza brutale'
Caso Ciro Grillo, i giudici: "Vittima attendibile. Dal gruppo una violenza brutale" 
Home>Cronaca

Caso Ciro Grillo, i giudici: "Vittima attendibile. Dal gruppo una violenza brutale"

Le motivazioni della sentenza di condanna nei confronti di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia per violenza sessuale ai danni di una studentessa italo norvegese
Violenza sessuale di gruppo, la procura chiede 9 anni per Ciro Grillo e i suoi amici
 Facebook - Ciro Grillo
Ciro Grillo violenza sessuale
di lettura

AGI - Secondo i giudici del collegio del Tribunale di Tempio Pausania, la studentessa italo-norvegese, presunta vittima della violenza sessuale di gruppo avvenuto in Costa Smeralda nel luglio 2019, principale accusatrice di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, è pienamente attendibile.

ADV

Emerge dalle motivazioni depositate sulla sentenza che il 22 settembre ha condannato a 8 anni di reclusione Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, e 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia.

ADV

Le motivazioni della sentenza

Il collegio, presieduto da Marco Contu, con a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu, ha accolto totalmente gli elementi presentati dall’avvocata Giulia Bongiorno e ritiene fondati sia la ricostruzione, la dinamica dei fatti che l’elemento psicologico.

I giudici hanno trovato numerosi e convincenti elementi di riscontro, tali da consentire di ritenere comprovata la colpevolezza di Ciro Grillo e dei suoi tre amici che avrebbero agito, inoltre, "con una particolare brutalità" sulla studentessa che li ha poi denunciati.

Lo stato di minorata difesa della vittima

Sulla base delle dichiarazioni della vittima, è stato anche accettato lo stato di minorata difesa perché la studentessa avrebbe precisato di essere ubriaca e, quindi, in una posizione di vulnerabilità con i quattro che avrebbero approfittato di lei.

Per quanto concerne il capo b dell’imputazione, che riguarda l’episodio denunciato dall’altra ragazza, con una fotografia e un video a sfondo sessuale realizzati da Grillo, Capitta, Corsiglia e Lauria, mentre lei dormiva sul divano, anche in questo caso ci sarebbe stata l’evidenza di un contatto fisico e, per questo, è stata rilevata dai giudici la violenza sessuale.

ADV