Alto Adige, è morto il bimbo di 4 anni rimast

Alto Adige, morto il bimbo di 4 anni rimasto sott'acqua in piscina
Alto Adige, morto il bimbo di 4 anni rimasto sott'acqua in piscina

È il secondo decesso di un minore avvenuto in Val Venosta in pochi giorni
Pronto soccorso, ambulanza
ANDREAS SOLARO / AFP - Pronto soccorso, ambulanza
AGI - È morto il bambino di 4 anni che era rimasto sott'acqua lunedì scorso alla piscina 'Curunes' a Curon Venosta, in Alto Adige. Dopo una settimana di ricovero in ospedale nel reparto rianimazione dell'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano, il bimbo è deceduto. È quanto si apprende da fonti sanitarie. La piscina coperta e l'intera struttura erano state inaugurate recentemente.

Il bambino era stato recuperatp e rianimato a bordo vasca e poi trasportato in elicottero in ospedale a Bolzano. La Procura ha aperto un'indagine per ricostruire quanto accaduto. È il secondo decesso di un minore avvenuto in Val Venosta in pochi giorni.

La comunità era già scossa per la tragedia dello scorso fine settimana dove un ragazzino di 10 anni è morto dopo essere precipitato da una parete rocciosa nella zona di Laudes nel comune di Malles Venosta mentre si trovava assieme ad una coetaneo, quest'ultimo salvatosi.

