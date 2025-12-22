Rapinano e sequestrano un 15enne, arrestati quattro giovani a Milano 

AGI - Un ventenne e tre minorenni sono stati arrestati in flagranza domenica sera per l’aggressione ai danni di un ragazzo di 15 anni a Milano.
La dinamica dell'aggressione
Il gruppetto, di cui faceva parte anche da un’adolescente di 15 anni, ha bloccato la vittima intorno alle 19 in corso Buenos Aires. In una delle vie laterali i quattro, tutti con precedenti di polizia e provenienti da Bergamo e provincia, hanno obbligato il quindicenne a spogliarsi e dare loro il giubbotto, le scarpe, il cellulare e il portafogli.
Costretto a prelevare dal bancomat
Non soddisfatti, lo hanno costretto ad andare con loro a uno sportello bancomat per prelevare del contante. Sulla prepagata il 15enne non aveva soldi. A quel punto gli è stato intimato di chiamare il padre e farsi fare una ricarica. Il genitore invece ha chiamato il 112.
Gli arresti e le accuse
Sul posto sono arrivate le pattuglie del Nucleo radiomobile dei carabinieri. I quattro hanno provato a scappare, ma sono stati tutti bloccati. Devono rispondere di concorso in rapina, sequestro di persona, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.