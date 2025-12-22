Minacce alla ex, il giornalista Varriale condannato a 7 mesi
Il giudice ha riqualificato l'accusa di stalking
AGI - Il giudice del tribunale Monocratico di Roma ha condannato a 7 mesi, con pena sospesa, il giornalista Enrico Varriale, per l'accusa di minacce e lesioni nei confronti di una ex compagna.
Il giudice ha riqualificato l'accusa di stalking in minacce condannando Varriale anche al pagamento di una provvisionale di 2 mila euro nei confronti della parte civile.
La procura aveva chiesto l'assoluzione per lo stalking e 6 mesi per le lesioni. I fatti contestati risalgono al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022.