Il giorno più corto, oggi c'è il solstizio d'inverno 

AGI - Oggi, alle ore 16:03 italiane, cade il solstizio d'inverno che segna l'inizio della stagione invernale nell'emisfero nord. Il solstizio cade sempre in un orario preciso e si verifica in date che possono oscillare tra il 20 e il 23 dicembre.
Il giorno più corto dell'anno
Il solstizio d'inverno coincide con il giorno più corto (che non è Santa Lucia il 13 dicembre) e la notte più lunga dell'anno, con il Sole che raggiunge lo zenit lungo il Tropico del Capricorno. Da un punto di vista simbolico, invece, rappresenta una rinascita dopo la fine dell’autunno.
La storia
Per molte culture antiche (Celti, Maya, Nordici) è un simbolo della vittoria della luce sulle tenebre e della rinascita del sole. È un momento di riflessione interiore, di bilanci e di rinnovamento per l'anno che verrà, simboleggiato da candele, vischio e quercia.
La stagione invernale
Come per gli equinozi (di primavera e d'autunno), ogni anno si verificano due solstizi: il primo a giugno, che decreta l'inizio dell'estate, e uno a dicembre, che dà il via alla stagione invernale. Nel solstizio d'inverno i raggi solari raggiungono la minima inclinazione rispetto all'orizzonte nell'emisfero boreale e la massima inclinazione nell'emisfero australe.
In particolare, nel solstizio di dicembre il Sole raggiunge lo zenit lungo il Tropico del Capricorno nell'emisfero sud, mentre sopra il Circolo Polare Artico il Sole non riesce a salire sopra l'orizzonte.