Orso marsicano di 150 kg investito e ucciso in Abruzzo

AGI - Un orso bruno marsicano del peso di circa 150 chilogrammi, è morto investito nella notte scorsa mentre attraversava la carreggiata della statale 690 Avezzano-Sora, nota ai più come superstrada del Liri nella frazione di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila).
Alla guida dell'auto che ha investito l'animale, una giovane del posto, poi tamponata da un secondo veicolo che viaggiava dietro di lei. Entrambi i conducenti, feriti lievemente, sono scesi dagli abitacoli e si sono trovati di fronte, steso sull'asfalto, un giovane orso maschio di grossa taglia senza vita.
L'orso ha attreversato all'improvviso
Sul posto oltre al personale Anas, gestore della strada, i carabinieri della stazione di Balsorano, il sindaco di San Vincenzo e alcuni amministratori. L'animale ha attraversato all'improvviso. Forse dopo aver risalito la rampa di ingresso, che costeggia la ferrovia e il corso del fiume Liri, dove era stato avvistato in più di un'occasione.
Dopo poco sul posto sono intervenuti i guardiaparco per la rimozione della carcassa. La morte del plantigrado ha scosso ancora una volta tutta la comunità della piccola frazione, già colpita nell'agosto dello scorso anno da un evento simile.