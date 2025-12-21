Trovato morto sedicenne scomparso a Novara, è giallo
Il cadavere era nelle acque del Canale Cavour, nella frazione di Agognate
AGI - Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di Dario Cipullo, il sedicenne di Novara che nella notte tra venerdì e sabato non aveva fatto ritorno a casa dopo una festa a casa di amici.
Il corpo senza vita del giovane è stato trovato infatti oggi poco dopo mezzogiorno nelle acque del Canale Cavour, nella frazione di Agognate, a pochi chilometri dal capoluogo e non distante dal casello di Novara Ovest sulla A4.
Secondo le testimonianze raccolte, intorno all'una di notte di venerdì Dario sarebbe stato riaccompagnato a casa dopo la festa. Il ragazzo sarebbe sceso dall'auto a un centinaio di metri dalla sua abitazione, ma il suo cadavere è stato ritrovato nel canale che dista diversi chilometri da casa sua.