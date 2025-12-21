Salerno, uccide la compagna a coltellate poi si suicida

AGI - È morta la donna di 40 anni che, oggi pomeriggio, è stata accoltellata dal compagno, suo coetaneo, a Cava de' Tirreni, nel Salernitano, il quale poi si è lanciato nel vuoto da una finestra, morendo sul colpo. Da quanto si apprende, il femminicidio è avvenuto in un'abitazione in via Ragone.
Le indagini condotte dai carabinieri
Non è chiaro ancora se i due convivessero in quella casa. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese.
Lo "sgomento" del sindaco
"Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone". Lo scrive il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, in un post social. Il primo cittadino, presente sul posto e "sgomento per l'accaduto", ha sospeso tutte le attività e iniziative natalizie in programmazione.
Ferita la madre della vittima
È stata ferita, fortunatamente in modo non grave, anche la madre della donna di 40 anni uccisa dal compagno, suo coetaneo, a Cava de' Tirreni, nel Salernitano, il quale poi si è suicidato lanciandosi dal tetto dell'edificio di via Ragone e finendo in un parco adiacente.
Stando a quanto si apprende, la donna di 75 anni è stata ferita in modo lieve, non è chiaro se nel tentativo di difendere la figlia, e adesso è all'ospedale di Cava de' Tirreni in osservazione. È vigile, non è in pericolo di vita, ma è sotto shock per quanto accaduto.