Cervia, sindaco Missiroli indagato per maltrattamenti

AGI - Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie. Lo riporta il Resto del Carlino, secondo cui la Procura di Ravenna ha chiesto la custodia cautelare in carcere, negata dal gip.
Sindaco dal 2024
Missiroli è primo cittadino della perla dell'Adriatico dal giugno del 2024 quando è stato eletto con il 56% delle preferenze sostenuto da un 'campo largo' che oltre al Pd comprendeva M5s, Verdi Sinistra e due liste civiche.
La ricostruzione
Secondo quanto riporta il quotidiano, il 5 dicembre la donna - dalla quale Mattioli si sta separando - si è presentata al pronto soccorso di Ravenna per lesioni non gravi a un braccio e, anche se non ha mai sporto denuncia,è stato attivato il protocollo per i codici rossi e allertata la polizia.
Agli atti dell'inchiesta, secondo il giornale, ci sarebbero anche alcuni video che documenterebbero comportamenti violenti. Il sindaco, attraverso il suo avvocato Ermanno Cicognani, "ha respinto fermamente accuse tanto gravi e infamanti" e ha denunciato "strumentalizzazioni" della vicenda, negando di avere mai ha avuto comportamenti violenti nei confronti della moglie