Venezia, niente musica a Natale. Lo ha deciso il sindaco

AGI - Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha firmato un'ordinanza per la tutela del decoro urbano, della sicurezza e della vivibilità del territorio in occasione della notte di Natale. Il provvedimento prevede che tra le 22 del 24 dicembre e le 6 del 25 dicembre è vietato ai pubblici esercizi di organizzare eventi e intrattenimenti musicali, compresi i Dj-set, e utilizzare impianti di diffusione sonora, anche all'interno dei locali se a meno di 500 metri dalle chiese e dagli edifici di culto e, sempre entro lo stesso raggio, nelle aree UNESCO della Città antica e delle Isole, nonché in numerose piazze e zone di Mestre, Marghera, Chirignago e Favaro Veneto. Nella stessa fascia oraria è vietata la "predisposizione di attrezzature per la spillatura delle bevande sui plateatici in concessione, la somministrazione ambulante o itinerante di alimenti e bevande e l'accensione di artifici pirotecnici esplodenti entro 500 metri dai luoghi di culto".
Le attività commerciali alimentari e artigianali del settore alimentare dovranno inoltre chiudere alle ore 22 del 24 dicembre e riaprire non prima delle ore 6 del 25 dicembre. Un'ulteriore ordinanza firmata dal primo cittadino disciplina invece le misure di sicurezza per i festeggiamenti di fine anno: dalle 19 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio è vietata la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro, lattine o bottiglie di plastica tappate, così come la somministrazione nei plateatici esterni in contenitori di vetro. È inoltre vietato il consumo di bevande in vetro sulla pubblica via e, nelle aree interessate dagli spettacoli, l'utilizzo o il possesso di spray urticanti e di oggetti atti ad offendere.