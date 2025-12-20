A Roma luci ed eventi, il Natale da Villa Borghese a Cinecittà

AGI - Roma entra nella settimana di Natale colorandosi a festa con le luminarie e i villaggi per le festività. Tante le iniziative organizzate in centro e nei Municipi per accompagnare romani e turisti fino all'Epifania. Si va dall'albero di Piazza del Popolo, inaugurato da Roma Capitale ed Acea, alle luminarie di via del Corso e all'albero della Pace su Piazza del Campidoglio. Un albero di Natale solidale è stato allestito nella sede del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, in viale Manzoni, addobbato dai bambini delle case famiglia di Roma Capitale.
I villaggi tematici immergono grandi e bambini in ambientazioni magiche, tra elfi e piste per pattinare sul ghiaccio, cioccolate calde e vin brulé. A Villa Borghese fino all'11 gennaio c'è Christmas World, 40mila metri quadri per una ricca programmazione artistica, con circa 300 artisti internazionali, food experience a tema e nuove attrazioni come lo "Snow Twister", scivolo su ghiaccio ispirato ai classici scivoli acquatici.
Le attrazioni in centro
Alla Galleria Alberto Sordi fino al 24 dicembre c'è un calendario di attività pensate in particolare per i più piccoli che avranno l'opportunità di incontrare Babbo Natale, salire sulla slitta allestita all'interno della struttura e imbucare la propria letterina in una cassetta postale dedicata. A Cinecittà World fino al 6 gennaio il Parco divertimenti del Cinema e della TV accoglie adulti e bambini per far vivere loro un bel "film delle Feste". Torna anche il Christmas Show, lo spettacolo sulle note delle colonne sonore natalizie, insieme ai personaggi simbolo del periodo. Ad accendersi è tutta Roma: nei 15 Municipi è stata installata un'illuminazione ad hoc con immagini che richiamano i motivi delle luminarie e alberi di Natale, a cura del Dipartimento Tutela Ambientale, decorati con addobbi e illuminazioni per far arrivare la festa in ogni angolo della città.
A Piazza Navona sono presenti gli allestimenti in vista della tradizionale Festa della Befana. La piazza è aperta tutti i giorni dalle 9 del mattino all'1 di notte nei giorni feriali e fino alle 2 nei giorni pre-festivi e festivi, offrendo uno spazio vivo e accogliente dalla mattina fino a notte inoltrata. Quest'anno la manifestazione rafforza la presenza degli artigiani, con presepi realizzati a mano, addobbi artigianali, giocattoli di legno, idee regalo uniche e prodotti di qualità.
Iniziative nei municipi
Sempre nel Municipio I, fino al 27 dicembre al Mercato di Testaccio appuntamento con "Natale solidale", un calendario di eventi per rafforzare il ruolo dei mercati rionali come luoghi di comunità, inclusione e partecipazione. Diverse le iniziative anche nel Municipio III: dal concerto "Natale in musica", alla rassegna "A gran voce" fino alla festa "Fili d'Argento". Nel Municipio XI vengono organizzati tornei di pallavolo, giochi, musica, mercatini di beneficenza, lotteria e concerti. Parate natalizie, spettacoli per bambini e famiglie e 26 visite guidate gratuite per il "Natale in Municipio XV", con iniziative fino al 6 gennaio. In collaborazione con Anteas Roma Città Metropolitana, viene organizzato anche "Balli di Natale", un programma di sette eventi nei Centri Sociali per Anziani.
Spettacoli e cultura a Natale
Tanti anche gli spettacoli. Al Teatro Elsa Morante tornano le letture sotto l'albero con 'Storie di Natale', dal 16 al 30 dicembre. Il Teatro Argentina propone, fino al 30 dicembre, 'La principessa Cincilla' e la torta di compleanno'. Torna anche 'Natale all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone', con una programmazione che spazia tra musica, teatro, circo contemporaneo e Gospel. Fino al 6 gennaio 2026, gli spazi dell'Auditorium ospitano appuntamenti all'insegna della condivisione e della tradizione e in Cavea sono previste iniziative gratuite per le famiglie. Il Teatro dell'Opera di Roma apre la stagione di danza con Lo Schiaccianoci di Čajkovskij, dal 17 dicembre fino al 31 dicembre. La Banda della Polizia Locale di Roma Capitale terrà concerti per tutto il periodo natalizio. Alla Casina di Raffaello sono in programma laboratori e letture.
Mobilità e iniziative sociali
Il piano mobilità festivo per favorire l'uso dei mezzi pubblici da parte dei romani e dei turisti prevede un potenziamento del servizio e tre linee bus gratuite, con agevolazioni per abbonati e bonus per lo sharing. Anche quest'anno, infine, Roma Capitale apre le scuole durante la sospensione delle lezioni per attività educative, ricreative e di socializzazione rivolte a bambine, bambini, ragazze e ragazzi.