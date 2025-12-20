Como, marito e moglie ultrasettantenni trovati senza vita in casa
Sul corpo della donna nessuna ferita. L'uomo si sarebbe tolto la vita con un coltello dopo aver ucciso anche il cane
AGI - Una coppia di coniugi di 78 e 77 anni è stata trovata morta intorno alle 18 nel loro appartamento a Uggiate con Ronago, in provincia di Como e al confine con la Svizzera. La scoperta è stata fatta dalla figlia della coppia.
I carabinieri escludono la rapina. La donna, Graziella Botta, con gravi problemi di salute, non presentava ferite evidenti mentre il marito, Roberto Bianchi, si sarebbe tolto la vita con un coltello dopo aver ucciso anche il cane.
L'autopsia chiarirà se la moglie sia stata uccisa o morta per cause naturali. In casa è stato trovato anche un biglietto d'addio scritto dall'uomo.