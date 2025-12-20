Botti illegali tra frutta e verdura. Sequestri e arresti

AGI - Ci siamo: le feste si avvicinano, il capodanno è dietro l'angolo e la tradizione dei botti è dura a morire. La passione per quelli più rumorosi o spettacolari è sempre viva. E così ogni anno si va alla ricerca del botto più originale, senza riflettere poi tanto se l'artifizio che farà dimenticare l'anno appena trascorso è sicuro o no. Il fascino di una miccia proibita è la ragione neppure troppo nascosta dell'annuale bilancio delle vittime dei festeggiamenti di capodanno.
E dove c'è domanda, c'è offerta. L'ultima trovata napoletana per vendere indisturbati botti di capodanno senza dare nell'occhio, arriva da Pollena Trocchia. E ci ha pensato un giovanissimo commerciante: ha nascosto i botti tra la frutta e verdura del suo negozio. Il costo degli ortaggi e delle verdure in genere a Natale può arrivare anche alle stelle, ma i guadagni con botti illegali sono di sicuro più interessanti. Tanto vale rischiare, avrà pensato il giovanissimo imprenditore. I carabinieri però non si sono lasciati trarre in inganno e hanno perquisito il locale trovano 630 candelotti di 'cobra', 29 chili di esplosivi che avrebbero fruttato sicuramente più di altrettanti chili di frutta. Il giovane è ai domiciliari e attende le decisioni di un giudice. A Benevento invece i botti si nascondono tra gli articoli casalinghi. 23 chili di materiale nascosti in un negozio senza alcuna misura di sicurezza. Il titolare è stato denunciato e il materiale sequestrato.
Botti illegali in Calabria
In Calabria la vendita di botti illegali è meno ingegnosa, ma altrettanto pericolosa. Nella piana di Gioia Tauro i carabinieri hanno sequestrato 120 chili di fuochi artificiali. Erano fabbricati e custoditi illegalmente in casa da un uomo che è stato denunciato.
Maxi sequestro nel Nord Italia
Al Nord si pensa in grande. Nell'Alta padovana sono stati sequestrati 1300 chili di articoli pirotecnici. I finanzieri hanno scoperto un deposito abusivo di botti legali ma custoditi senza rispettare le norme di sicurezza. I proprietari sono stati denunciati.