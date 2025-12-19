Violenta 2 minorenni pedinate dalla metro, arrestato 19enne
Violenta due minorenni pedinate dall'uscita della metro, arrestato 19enne
Milano. Le vittime, seguite fino alla loro abitazione, sono state aggredite una volta aperto il portone di casa
Claudia Greco / AGF - Milano, linea della metropolitana M2
AGI - Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato con l'accusa di avere violentato due ragazze minorenni, una 15enne a Bussero (MI) il 12 agosto 2025; e una sedicenne a Milano il 19 settembre 2025.

L'attenzione degli inquirenti è nata dall'identico modus operandi posto in essere in occasione delle due violenze: le minorenni da sono state individuate da sole in una Stazione della Metropolitana della M2 (Gorgonzola e Crescenzago) e da lì è iniziato un pedinamento delle vittime, fino alla loro abitazione, dove le malcapitate, una volta aperto il portone di casa, venivano aggredite.

Lo stupratore riconosciuto

È grazie a due dettagli presenti in entrambe le violenze che è stato possibile riconoscere il presunto stupratore: era a bordo di un monopattino elettrico con dei dettagli di colore arancione brillante; aveva indosso un cappellino da baseball verde. Sono stati poi rinvenuti gli indumenti indossati dall'ecuadoriano per commettere le violenze, compreso il cappello verde e il monopattino, trovati nell'abitazione del giovane.

