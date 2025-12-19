Violenta 2 minorenni pedinate dalla metro, arrestato 19enne

AGI - Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato con l'accusa di avere violentato due ragazze minorenni, una 15enne a Bussero (MI) il 12 agosto 2025; e una sedicenne a Milano il 19 settembre 2025.
L'attenzione degli inquirenti è nata dall'identico modus operandi posto in essere in occasione delle due violenze: le minorenni da sono state individuate da sole in una Stazione della Metropolitana della M2 (Gorgonzola e Crescenzago) e da lì è iniziato un pedinamento delle vittime, fino alla loro abitazione, dove le malcapitate, una volta aperto il portone di casa, venivano aggredite.
Lo stupratore riconosciuto
È grazie a due dettagli presenti in entrambe le violenze che è stato possibile riconoscere il presunto stupratore: era a bordo di un monopattino elettrico con dei dettagli di colore arancione brillante; aveva indosso un cappellino da baseball verde. Sono stati poi rinvenuti gli indumenti indossati dall'ecuadoriano per commettere le violenze, compreso il cappello verde e il monopattino, trovati nell'abitazione del giovane.