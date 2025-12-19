Stadio della Roma, adesso c'è la data 

AGI - L'attesa dei tifosi della Roma sta per finire: a breve sarà annunciato il progetto definitivo dello Stadio della Roma con tanto (si spera) di cronoprogramma. A confermarlo, parlando a margine della cerimonia per la posa della prima pietra della sede di Rome Technopole a Pietralata, lo stesso sindaco capitolino Roberto Gualtieri.
"Stiamo finalmente dando una vocazione a questo quadrante: non è accettabile avere infrastrutture nel nulla. Stiamo andando avanti sullo stadio e avrete notizie a breve", ha detto il primo cittadino parlando del progetto dello stadio della Roma a Pietralata.
"Qui ci sono due, anzi tre stazioni della metropolitana e non fare nulla sarebbe stato un crimine", ha aggiunto il sindaco, ribadendo la volontà di andare avanti con la realizzazione dell'impianto sportivo come parte di un più ampio disegno di rigenerazione urbana dell'area.
Novità e tempistiche per lo stadio
Sulla tempistica è intervenuto anche l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, che non ha voluto fornire date precise e si è limitato a dire che "le novità a breve ci saranno e saranno prima di Natale". A quanto apprende l'AGI, con "prima di Natale" si deve intendere il 23 dicembre.
Veloccia, inoltre, sottolineando che sta "lavorando affinché questo quadrante, oltre a Rome Technopole, allo studentato e alla facoltà di Ingegneria, abbia finalmente anche lo stadio", ha ridimensionato l'impatto degli ultimi ricorsi presentati dai comitati: "C'è chi non lo vuole fare, ma la stragrande maggioranza delle persone, le istituzioni e la Roma lo vogliono - ha sottolineato - questo è un territorio fortemente infrastrutturato ma senza una vocazione, e gliela stiamo dando con ricerca, sviluppo, università e anche con lo Stadio della Roma".
L'attesa del progetto del nuovo impianto
Sulla stessa linea anche il presidente del Municipio V, Massimiliano Umberti: "Non è ancora ufficiale, ma la prossima settimana potrebbe essere quella buona per il progetto", ha spiegato. Rispetto alle iniziative giudiziarie annunciate dai comitati, Umberti ha aggiunto: "Roma Capitale e il Municipio hanno tutta la volontà di andare avanti: attendiamo il progetto, perché è con quello che possiamo dare gambe a questo intervento".