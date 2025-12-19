Caso Emanuela Orlandi: indagata ex compagna di scuola di musica per false informazioni ai pm
Caso Emanuela Orlandi: indagata ex compagna di scuola di musica per false informazioni ai pm

Laura Casagrande avrebbe fornito versioni contraddittorie sul periodo precedente alla sparizione di Orlandi, alimentando sospetti e tensioni investigative
Edoardo Izzo
AGI - La procura di Roma ha iscritto una donna nel registro degli indagati con l'accusa di false informazioni ai pm nella nuova inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Le indagini, riaperte nel 2023, sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Roma, coordinati dal pm Stefano Luciani.

Ad essere indagata è Laura Casagrande, un'ex allieva della stessa scuola di musica frequentata dalla Orlandi. Casagrande, secondo quanto riportato, avrebbe fornito versioni contraddittorie sul periodo precedente alla sparizione di Orlandi, alimentando sospetti e tensioni investigative.

