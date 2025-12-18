Blitz anticamorra nel rione Sanità: 8 arresti, rimosso anche altarino per Tufano

AGI - Blitz anticamorra nel rione Sanità a Napoli. I carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip partenopeo, nei confronti di 8 indagati, a vario titolo, di porto e detenzione illegale di armi da fuoco e munizionamento aggravati dalla finalità mafiosa.
Le indagini sviluppate tra il 2024 e il 2025 dal Nucleo Investigativo, anche mediante attività tecniche, hanno consentito di acquisire elementi relativi alla disponibilità di armi da fuoco da parte degli indagati, per il controllo criminale del territorio per conto del clan Sequino/Savarese, consolidando l'egemonia del gruppo criminale nel quartiere, e documentare le modalità di detenzione e porto illegale delle armi dei destinatari della misura, nonché individuare i luoghi in cui erano nascoste.
Eseguite diverse perquisizioni personali, locali e domiciliari per trovare armi e munizioni, ed è stata rimossa un'edicola 'votiva' per Emanuele Tufano, ucciso il 24 ottobre 2024 a Napoli nel corso di un conflitto a fuoco tra gruppi avversi di giovani criminali appartenenti ai quartieri partenopei Sanità e Mercato.