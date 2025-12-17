Revenge porn, estinto il reato per La Russa Jr: risarcimento di 25mila euro 'congruo'.
Revenge porn, estinto il reato per La Russa Jr: risarcimento "congruo". La ragazza impugna la sentenza

L’accusa di violenza sessuale era già stata archiviata nei mesi scorsi. Nella decisione ha inciso anche una lettera di scuse depositata dalla difesa, in cui Leonardo Apache ha espresso rammarico e disponibilità a un confronto con la ragazza
Manuela D'Alessandro
Agf - Tribunale di Milano
AGI - La giudice Maria Beatrice Parati ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa alla giovane donna che lo aveva denunciato per violenza sessuale e revenge porne. L'accusa di violenza sessuale era stata archiviata nei mesi scorsi e oggi è stato dichiarato estinto il reato di revenge porn.

Nella decisione ha avuto un peso anche una lettera, depositata dai suoi legali, nella quale La Russa jr si è dichiarato dispiaciuto per quanto accaduto e ha manifestato la sua disponibilità a incontrare la ragazza per una rivisitazione dei fatti. La giovane aveva fatto sapere di non voler accettare il risarcimento di 25mila euro. La difesa di Leonardo Apache La Russa aveva proposto anche la disponibilità a un percorso di giustizia riparativa che tuttavia la gip non ha ritenuto necessario. Sempre nell'udienza di oggi, la giudice ha invece condannato a un anno di reclusione per lo stesso reato l'amico Tommaso Gilardoni, sempre per avere diffuso senza il consenso della ragazza un video della notte tra il 18 e il 19 maggio 2023.

Sono contenta che sia stato riconosciuto il reato ma impugnerò la congruità del risarcimento perché 25mila euro sono troppo pochi". Lo ha detto, tramite il suo legale Stefano Benvenuto, la ragazza che aveva denunciato per violenza sessuale Geronimo Apache La Russa, commentando la sentenza che ha estinto il reato di revenge porn per La Russa jr e valutato come "congrua" l'offerta di risarcimento.

