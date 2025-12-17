Il 'Presepe Sospeso' di Locorotondo tra arte e storia

AGI - A Locorotondo, nel cuore del centro storico, il Presepe Sospeso di Silvestro Simeone torna a farsi spazio tra le strade come un racconto visivo che intreccia tradizione e contemporaneità.
Lungo via Vittorio Veneto, fino al 6 gennaio, una sequenza di immagini fotografiche in grande formato ridà forma al presepe napoletano, trasformandolo in un'esperienza collettiva che coinvolge la comunità e dialoga con il presente.
Arte e simbologia del presepe partenopeo
Il progetto, promosso da U Ju'se APS all'interno del programma ESSERI URBANI - Officina Creativa Permanente, rilegge l'immaginario settecentesco del presepe partenopeo attraverso la fotografia e l'arte partecipata. Le immagini sono allestite all'interno di scarabattole artigianali che richiamano la tradizione, e mettono in scena quasi tutti i 72 personaggi classici del presepe, articolati in una serie di quadri tematici che vanno dai pastori alla Natività, dai venditori all'osteria, fino ai Magi.
Il progetto del fotografo Silvestro Simeone, con la curatela della giornalista Lucilla Parlato e la direzione artistica di Mirco Matarante, trae ispirazione dal presepe napoletano del Settecento, dispositivo scenografico e narrativo in cui figure sacre e popolari convivevano nella stessa rappresentazione. In questa edizione, particolare attenzione è stata dedicata ai simbolismi più antichi del presepe partenopeo: riferimenti cosmologici, leggende popolari, figure liminali, antichi mestieri e personaggi che, nei secoli, hanno intrecciato sacro e profano. Questa stratificazione di significati è stata oggetto di un'importante ricerca iconografica e antropologica che ha guidato la ricostruzione di costumi, posture, oggetti e gesti.
Il ruolo della comunità e l'arte partecipata
Al centro del 'Presepe Sospeso', v'è quest'anno il laboratorio partecipato "Corpi sacri, corpi civili", che da agosto vede decine di cittadini prendere parte attiva nel processo di produzione: dalla realizzazione dei costumi alla ricerca delle location, dalla ricostruzione degli antichi mestieri al lavoro sui "quadri viventi". Per questo è proprio la comunità, con i suoi saperi e la sua disponibilità, la vera protagonista del progetto: gli abitanti diventano "attori-custodi" delle scene, ridando vita a una tradizione che appartiene al territorio e alla memoria collettiva.
Accessibilità e approfondimenti digitali
Le fotografie saranno accompagnate da una segnaletica narrativa in italiano, inglese e LIS, e da un sistema di QR code che permetterà al pubblico di raggiungere facilmente l'installazione utilizzando Google Maps e approfondire i significati delle figure rappresentate: dai personaggi angelici a quelli demoniaci, dalla simbologia degli animali ai rimandi agricoli, dalle leggende popolari alle allegorie cristiane.
Visione contemporanea e futuro del progetto
Al di là della ricostruzione filologica, il 'Presepe Sospeso' si propone come strumento di lettura del presente. In linea con lo spirito del progetto ESSERI URBANI, l'opera invita a riflettere sul rapporto tra memoria e contemporaneità, sulla complessità del nostro tempo e sul ruolo della comunità come luogo di resistenza culturale e civile.
Un'ulteriore novità dell'edizione 2025 è la collaborazione con WithUs Experience, che arricchirà il progetto con un calendario di visite guidate con degustazioni pensate per accompagnare il pubblico alla scoperta delle scene, dei simboli e delle storie che compongono il presepe. Sarà possibile prenotare l'esperienza - disponibile per gruppi, famiglie e visitatori individuali - contattando il numero +39 3533256100. Il 'Presepe Sospeso' si conferma così non solo come rievocazione di una tradizione, ma come pratica culturale viva, capace di interrogare il nostro tempo e di restituire alla comunità un ruolo centrale nella costruzione del senso e della memoria.