Ucciso a coltellate davanti a un bar nel bresciano, arrestato un 32enne

AGI - Un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, è morto nella notte appena trascorsa nell'ospedale di Gardone Val Trompia (Brescia) dopo essere stato accoltellato all'esterno di un bar a Sarezzo. I carabinieri della locale compagnia hanno rintracciato e arrestato per omicidio aggravato il presunto autore, un 32enne moldavo.
L'aggressione - per motivi ancora da chiarire - è avvenuta intorno alle 23. I militari dell'Arma hanno recuperato e sequestrato il coltello utilizzato dal 32enne all'interno di un cassonetto della nettezza urbana non lontano dal bar.
