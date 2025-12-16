Ucciso a coltellate davanti a un bar nel bresciano, arrestato un 32enne
Ucciso a coltellate davanti a un bar nel bresciano, arrestato un 32enne

I carabinieri hanno ritrovato l'arma che era stata buttata all'interno di un cassonetto
AGI - Un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, è morto nella notte appena trascorsa nell'ospedale di Gardone Val Trompia (Brescia) dopo essere stato accoltellato all'esterno di un bar a Sarezzo. I carabinieri della locale compagnia hanno rintracciato e arrestato per omicidio aggravato il presunto autore, un 32enne moldavo.

L'aggressione - per motivi ancora da chiarire - è avvenuta intorno alle 23. I militari dell'Arma hanno recuperato e sequestrato il coltello utilizzato dal 32enne all'interno di un cassonetto della nettezza urbana non lontano dal bar.

