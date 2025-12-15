'Spara a Giorgia' e firma delle Br. Scritta contro la premier nel Varesotto. Indaga la Digos

ADV
AGI - La scritta in vernice rossa 'Spara a Giorgia' e la stella a cinque punte, affiancata dalle lettere Br - Brigate rosse - è apparsa nel pomeriggio sui muri esterni della sede della Lega di Busto Arsizio (Varese). Una vicenda, commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, "inaccettabile e pericolosa". "Nell'esprimere vicinanza e solidarietà al premier - aggiunge - sono sempre più convinto che azioni scellerate come queste vadano condannate con forza, per evitare che una becera scritta su un muro si trasformi in qualcosa di molto più grave".
