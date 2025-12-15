Regione Lazio blocca la raccolta fondi: a rischio i gatti del Forlanini

AGI - La Regione Lazio ha bloccato la raccolta fondi natalizia dell'associazione Azalea che da anni gestisce il gattile che sorge nell'area dell'ex ospedale Forlanini a Roma. Un divieto che si aggiunge alla richiesta avanzata dagli uffici del pagamento di circa 15 mila euro per affitti arretrati dal 2004 (circa 150 euro al mese). Sabato una guardia giurata ha impedito agli avventori l'ingresso al gattile dove si sarebbe dovuta svolgere l'iniziativa natalizia.
Alla denuncia dell'associazione Azalea sui social hanno risposto le forze politiche chiedendo garanzie per il proseguo delle attività del presidio, dove trovano rifugio circa 185 felini, molti dei quali di proprietà del comune di Roma perché curati presso i gattili comunali o provenienti da colonie comunali.
Delegato Tutela Animale Città Metropolitana, visione miope del randagismo
"La Regione Lazio dimostra ancora una volta una visione miope sul tema del randagismo e una totale mancanza di rispetto per il lavoro quotidiano dei volontari che operano nelle colonie feline". Lo ha dettoRocco Ferraro, consigliere capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco e delegato alla Tutela Animale di Città Metropolitana.
"Chiedo che la Regione convochi con urgenza un tavolo di confronto per individuare una soluzione che consenta all'associazione Azalea di continuare, come fa dal 2004, il suo prezioso impegno a tutela dei quasi 200 gatti randagi presenti sul territorio, bisognosi di cure e in attesa di adozione. La tutela degli animali è una responsabilità istituzionale che va affrontata con serietà e collaborazione: la Regione Lazio apra subito un confronto e dimostri, con atti concreti, di voler sostenere chi ogni giorno si prende cura del territorio e delle sue fragilità".
Lega, Rocca saprà valutare la situazione
"Siamo certi che il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, saprà valutare con attenzione questa situazione delicata, favorendo un confronto costruttivo che tuteli il lavoro dei volontari e garantisca un futuro sereno al gattile del Forlanini, anche alla luce dei progetti che riguardano l'area dell'ex ospedale. La Lega è da sempre al fianco del volontariato e di chi opera per il benessere degli animali, cosi' come previsto dalla Costituzione. Per questo chiediamo chiarezza e soluzioni equilibrate, nel rispetto dei ruoli istituzionali, affinché una realtà cosi' importante possa continuare a operare senza incertezze", affermano i consiglieri della Lega, Fabrizio Santori, Catalano e Picone.
