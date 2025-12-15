Flash mob a Roma per chiedere più fondi per il trasporto pubblico

AGI - Negli ultimi 5 anni il trasporto pubblico locale ha perso 4 miliardi di euro a causa dall’inflazione. Per puntare l’attenzione sull’importanza del settore e chiedere maggiori investimenti, Clean Cities, la coalizione europea di oltre 130 ONG che ha come obiettivo una mobilità urbana a zero emissioni entro il 2030, ha organizzato questa mattina a Roma un flash mob alla fermata dell'autobus di Viale Einaudi.
Più fondi
Un salvadanaio gigante e un assegno oversize sono stati gli elementi intorno a cui si è sviluppata l’azione degli attivisti e che hanno avuto il ruolo di richiamare l’attenzione sulla necessità di aumentare gli investimenti per un servizio pubblico più efficiente e accessibile. Con la metà dell’offerta, un quinto delle infrastrutture per metro e tram e un uso fino a 6 volte inferiore, infatti, il trasporto pubblico italiano è il fanalino di coda dell’Europa. Attorno agli oggetti extra large dell’allestimento le persone intervenute hanno animato scene di vita quotidiana - giocare a scacchi, fare la maglia, prendere un caffè - per raccontare come il trasporto locale sia parte della nostra giornata e meriti investimenti adeguati al suo valore sociale.
Roma: i numeri del finanziamento del trasporto locale
Oggi il trasporto pubblico romano costa poco più di 912 milioni di euro all’anno. Più del 26% di questa quota proviene dal principale sistema di finanziamento del comparto, il Fondo Nazionale Trasporti, e da risorse regionali, il 33,4% invece arriva dai fondi del comune e poco più del 28% dalla tariffazione, quindi dai biglietti. La ripartizione rende evidente l’importanza di finanziare il Fondo ed è per questo che Clean Cities chiede che già in legge di bilancio vengano stanziati 1,2 miliardi di euro.
“Si tratta di investimenti significativi - spiega Magliulo - ma sulla stessa scala di quanto messo a disposizione per l’ecobonus dei veicoli privati. Va inoltre considerato che le casse dello Stato continuano a sostenere il peso di sussidi ambientali dannosi, il totale ammontare dei quali è stimato in un range che va dai 24,2 miliardi di euro catalogati dal Ministero dell’Ambiente ai 78 miliardi di euro individuati dalle associazioni ambientaliste”.
La campagna
Il flash mob rientra nella campagna “Mind the Gap” nata con l’obiettivo di sensibilizzare i decisori sulla necessità di nuovi finanziamenti per il trasporto pubblico locale. Fanno parte della campagna anche il report, che mette a confronto il settore italiano con quelli del resto d’Europa e fa il punto sul sistema di finanziamento dell’intero reparto, e la petizione per richiedere nuovi investimenti.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone