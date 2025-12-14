Si intrecciano i paracaduti, muoiono precipitando da 50 metri

AGI - Assurda tragedia nei cieli di Fano: un uomo e una donna, due paracadutisti esperti sono morti precipitando al suolo vicino all'aeroporto di Fano.
Secondo una prima ricostruzione, i paracadute a cui erano legati Violetta Laiketsion, di 63 anni, di Rimini, ed Ermes Zampa, di 70 anni, di Fano, dopo il lancio da un aereo si sarebbero intrecciati, precipitando da una altezza tra i 30 e i 50 metri. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sul posto i carabinieri per i rilievi.
La dinamica dell'incidente
Roberto Mascio, direttore della scuola di paracadutismo di Fano, ricostruisce così la tragedia, secondo quanto riporta il Resto del Carlino: "C'erano 14 persone sull'aereo da cui hanno saltato. Non ho visto il momento in cui si sono toccati, ma dovrebbe essere avvenuto attorno ai 30/40 metri, una quota troppo bassa per poter fare qualunque cosa. Ho visto solo i due paracaduti collassati che venivano giù. Non si sono resi conto della presenza l'uno dell'altro".
Il ricordo delle vittime
Le due vittime, aggiunge Mascio, erano "persone splendide, straordinarie, conoscevo entrambi da una vita. Erano molto esperti, avevano anni di paracadutismo alle spalle. Ne sentiremo la mancanza".