Si intrecciano i paracaduti, muoiono precipitando da 50 metri
Si intrecciano i paracaduti, muoiono precipitando da 50 metri
Home>Cronaca

Si intrecciano i paracaduti, muoiono precipitando da 50 metri

La tragedia a Fano. Le vittime sono una donna di 63 anni e un uomo di 70, paracadutisti esperti
para
GIL COHEN-MAGEN / AFP - Paracadutisti
paracadutismo fano tragedia
di lettura

AGI - Assurda tragedia nei cieli di Fano: un uomo e una donna, due paracadutisti esperti sono morti precipitando al suolo vicino all'aeroporto di Fano.

ADV

Secondo una prima ricostruzione, i paracadute a cui erano legati Violetta Laiketsion, di 63 anni, di Rimini, ed Ermes Zampa, di 70 anni, di Fano, dopo il lancio da un aereo si sarebbero intrecciati, precipitando da una altezza tra i 30 e i 50 metri. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

ADV

La dinamica dell'incidente

Roberto Mascio, direttore della scuola di paracadutismo di Fano, ricostruisce così la tragedia, secondo quanto riporta il Resto del Carlino: "C'erano 14 persone sull'aereo da cui hanno saltato. Non ho visto il momento in cui si sono toccati, ma dovrebbe essere avvenuto attorno ai 30/40 metri, una quota troppo bassa per poter fare qualunque cosa. Ho visto solo i due paracaduti collassati che venivano giù. Non si sono resi conto della presenza l'uno dell'altro".

Il ricordo delle vittime

Le due vittime, aggiunge Mascio, erano "persone splendide, straordinarie, conoscevo entrambi da una vita. Erano molto esperti, avevano anni di paracadutismo alle spalle. Ne sentiremo la mancanza".

ADV