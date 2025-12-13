AGI -Il gruppo Renault chiude il servizio di car sharing Zity a Milano e Madrid. L'annuncio è arrivato oggi, a due anni dalla cessazione della stessa attività a Parigi. "Il servizio di car sharing Zity a Milano sarà interrotto a partire dal 18 dicembre e verrà progressivamente chiuso nel corso del primo semestre del prossimo anno", si legge in una nota del gruppo. Anche Madrid seguirà lo stesso percorso, segnando di fatto la fine definitiva del servizio. Zity aveva già lasciato Parigi all'inizio del 2024, citando "danni costanti" alla propria flotta. Successivamente aveva abbandonato anche Lione, l'unica altra città francese in cui era presente.
Renault ha inoltre annunciato lo stop alla commercializzazione del quadriciclo elettrico Mobilize Duo, una micro-city car guidabile senza patente, lanciata sul mercato solo pochi mesi fa, nell'aprile scorso. Il segmento delle micro-city car ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, trovando particolare riscontro tra i giovani e gli adolescenti delle famiglie più abbienti nei grandi centri urbani.
Renault era stata tra i pionieri con la Twizy (in produzione dal 2011 al 2023), ma il successo commerciale è andato soprattutto alla Ami di Citroen (gruppo Stellantis), introdotta nel 2020 a un prezzo più competitivo rispetto al Duo. Nello stesso comunicato, il gruppo Renault ha annunciato anche lo scioglimento dell'entità Mobilize Beyond Automotive, che comprendeva tra le altre attività Zity e Mobilize Duo. Le iniziative che saranno mantenute verranno integrate direttamente nelle operazioni commerciali del gruppo. Tra queste rientrano le soluzioni di ricarica elettrica, sia domestiche sia aziendali. Mobilize Financial Services (ex RCI Bank), la divisione finanziaria di Renault, continuerà invece a operare mantenendo il marchio Mobilize.
Assosharing: “L’uscita di Zity conferma una crisi annunciata"
"L’addio di Zity by Mobilize al car sharing milanese, con il ritiro di 650 veicoli elettrici annunciato per il 18 dicembre, rappresenta per Assosharing un segnale particolarmente preoccupante e la conferma di una crisi più volte evidenziata da molto tempo e in particolare nel corso degli ultimi due anni. La decisione dell’operatore arriva infatti in un contesto già segnato da forti criticità economiche e regolatorie, ripetutamente condivise con l’Amministrazione comunale. Da tempo gli operatori segnalano che mantenere il servizio a Milano è diventato insostenibile: ogni veicolo genera perdite superiori ai 400 euro al mese, un dato determinato dal canone comunale, oggi di gran lunga il più elevato tra le grandi città italiane, oltre che dagli elevati costi operativi. Mentre Roma, Torino e Bologna hanno scelto di rivedere o azzerare i canoni per non compromettere un servizio divenuto essenziale per la mobilità urbana, a Milano al momento non sono stati adottati interventi analoghi, nonostante i numerosi confronti istituzionali e la presentazione formale di proposte tecniche". Lo scrive in una nota Assosharing - principale associazione di categoria in Italia dedicata al settore della sharing mobility.
"In questo scenario, l’uscita di Zity non può essere considerata un caso isolato. Il ritiro di un operatore riduce la massa critica del servizio e indebolisce l’intero ecosistema della mobilità condivisa: meno veicoli disponibili significa meno possibilità di utilizzo e un probabile ritorno all’auto privata. È un paradosso per una città che fino a pochi anni fa rappresentava un modello nazionale e internazionale nell’ambito del car sharing" conclude.
