Seggiolini distrutti e invasione di campo, il tour di Messi in India parte nel caos 

AGI - Il tour di Lionel Messi in India parte con uno stadio vandalizzato tra la rabbia di migliaia di tifosi. Il campione argentino, avrebbe dovuto giocare un'amichevole ma ha lasciato lo stadio prima del previsto dopo che un gruppo di supporter aggirando le misure di sicurezza è entrato in campo circondando il calciatore.
Caos allo stadio
Così si è innescata la protesta di massa di migliaia di persone stipate per ore sugli spalti del Salt Lake Stadium di Calcutta nell'attesa di vedere le ‘magie’ di Messi. Aspettative deluse. Centinaia di seggiolini sono stati divelti e gettati in campo insieme a numerose bottigliette d'acqua. “Abbiamo pagato i biglietti 100 dollari e non abbiamo visto niente”, l'ira dei tifosi.
Il Goat tour
Nell'ambito del cosiddetto Goat tour, la 38enne fuoriclasse dell'Inter Miami è atterrao in India questa mattina, accolto da un coro di tifosi a scandire il suo nome.
Ore dopo, migliaia di supporter con la maglia di Messi e la bandiera argentina hanno riempito lo stadio di Salt Lake City, nella capitale dello stato, Calcutta, ma le massicce misure di sicurezza intorno al calciatore hanno reso difficile per i tifosi intravederlo. Quando Messi ha lasciato il campo prima del previsto è montata la rabbia.
La rabbia dei tifosi
Per me, vedere Messi è un piacere, un sogno. Ma ho perso l'occasione di vederlo a causa della cattiva gestione dello stadio", ha detto un imprenditore 37enne presente sul posto.
Prima che scoppiasse il caos, Messi aveva inaugurato una statua alta 21 metri che lo raffigura mentre tiene in alto la Coppa del Mondo.
"Abbiamo speso lo stipendio di un mese"
“Abbiamo speso lo stipendio di un mese per vedere Messi”, scandisce un altro tifoso. "Ho pagato 5.000 rupie (55 dollari) per il biglietto e sono venuto con mio figlio per vedere Messi, non i politici. La polizia e l'esercito si facevano selfie, e la colpa è della dirigenza", ha detto un altro spettatore.
Le scuse delle autorità per la cattiva gestione dell'ordine pubblico
Il primo ministro dello Stato, Mamata Banerjee, si è detta "turbata" e "scioccata" dalla cattiva gestione. "Mi scuso sinceramente con Lionel Messi, così come con tutti gli amanti dello sport e i suoi tifosi, per lo sfortunato incidente", ha scritto in un post su X, aggiungendo di aver ordinato un'indagine sull'accaduto.
Le tappe del viaggio in India
Messi andrà ora a Hyderabad, Mumbai e Nuova Delhi nell'ambito del tour che toccherà quattro città. Il suo soggiorno in India include anche un possibile incontro con il primo ministro Narendra Modi.
Il calciatore ha vinto questa settimana il suo secondo premio consecutivo di MVP della Major League Soccer, dopo aver trascinato l'Inter Miami al titolo MLS e aver guidato il campionato da capocannoniere.
L'ex attaccante del Barcellona e del Paris Saint-Germain sarà impegnato a difendere il titolo dell'Argentina in Coppa del Mondo tra giugno e luglio in Nord America.