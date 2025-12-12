Trovato vivo il cane dell'escursionista disperso sul Gran Sasso 

AGI - È stato trovato nel primo pomeriggio nei pressi degli impianti di sci di Campo Imperatore, sul Gran Sasso d'Italia, un cane in pessime condizioni in quanto denutrito, ma ancora vivo, che appartiene a Karol Brozek, l'escursionista 44enne polacco disperso da oltre venti giorni.
L'animale, affamato e magrissimo, pesa solo 3 o 4 chili, è stato trovato nella zona tra Fontari e Scintarella da un appuntato dei Carabinieri Forestali, in quel momento libero dal servizio, in forza al Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con sede ad Assergi.
Proseguono le ricerche dell'escursionista disperso
Il cane è stato poi consegnato ai militari del Soccorso alpino delle Fiamme gialle dell'Aquila che insieme ai volontari del Soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo ed i vigili del fuoco stanno proseguendo le attività di ricerca dell'escursionista disperso che si sono concentrate quasi in vetta al Corno Grande (2.800 metri) dove sono stati rilevati gli ultimi segnali del Gps del 44enne.