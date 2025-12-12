Criticità al San Raffaele, scende in campo la procura

AGI - La procura di Milano ha aperto un fascicolo a modello 45, senza ipotesi di reato nè indagati, su quanto accaduto tra il 5 e il 7 dicembre scorso all'ospedale San Raffaele di Milano sui presunti errori commessi da infermieri di una cooperativa esterna nella gestione dei pazienti del padiglione Iceberg. L'indagine esplorativa è stata affidata al pm Paolo Filippini del dipartimento Tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro, coordinato dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano. Agli atti ci sono già due annotazioni di polizia giudiziaria redatte dal Nas dei carabinieri e dalla Squadra mobile della polizia.
Nel frattempo, stando a quanto riferito da fonti sindacali all'AGI, nel padiglione dell'Iceberg sono state divise la zona dell'Admission Room e quella di Medicina ad alta intensità affidando una parte alla cooperativa e un'altra a personale interno.