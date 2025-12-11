Prezzi del cacao in caduta libera, ma il cioccolato è sempre più caro: ecco i motivi

AGI - Dopo due anni di impennata, quest'anno i prezzi del cacao sono crollati, senza però incidere sui prezzi del cioccolato a pochi giorni dalle festività natalizie. Ecco perché.
L'Africa occidentale è il cuore della produzione
Costa d'Avorio e Ghana sono i principali fornitori di cabosse di cacao, il frutto dell'albero del cacao, da cui vengono estratte le fave di cacao utilizzate per il cioccolato.
Questi due paesi dell'Africa occidentale rappresentano oltre la metà della produzione mondiale, mentre il resto è distribuito principalmente tra Nigeria, Camerun, Ecuador, Indonesia e Brasile.
Questa concentrazione della produzione mondiale in poche aree geografiche rende il mercato altamente vulnerabile ai capricci del clima dell'Africa occidentale e alle malattie dell'albero del cacao.
I prezzi raggiungono livelli record nel 2024
I raccolti delle stagioni 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 sono stati inferiori alla domanda, determinando un aumento meccanico dei prezzi, ha spiegato all'AFP Oran Van Dort di Rabobank.
Questa carenza, ha affermato, è dovuta alle cattive condizioni meteorologiche, ma anche a problemi sistemici nelle piantagioni ghanesi e ivoriane, come "l'invecchiamento degli alberi, la diffusione del virus del rigonfiamento dei germogli (edema dei germogli di cacao) e il basso utilizzo di fertilizzanti e pesticidi" dovuto a un reddito insufficiente.
Di conseguenza, nel dicembre 2024, il prezzo del cacao ha raggiunto la cifra senza precedenti di 12.000 dollari a tonnellata alla Borsa di New York, dopo essere stato scambiato tra 1.000 e 4.000 dollari dagli anni '80.
Il raccolto di fave di cacao è rimbalzato negli ultimi mesi
In Ghana e Costa d'Avorio, il prezzo pagato ai produttori è fissato dal governo, che lo ha aumentato significativamente nel 2025, dopo averlo mantenuto invariato per lungo tempo nonostante l'aumento dei prezzi.
"Per la prima volta da anni, ho la sensazione che coltiviamo con il sostegno del governo", ha dichiarato Kwame Adu, della regione di Ahafo in Ghana.
L'aumento del reddito ha permesso ai produttori di acquistare fertilizzanti e macchinari per migliorare il raccolto, nonché di piantare nuovi alberi, aumentando le loro prospettive.
"L'anno scorso (stagione 2024/2025), è andata bene perché ha piovuto quando gli alberi di cacao hanno dato i loro frutti", ha dichiarato anche Jean Kouassi, un agricoltore ivoriano di 50 anni che possiede 4 ettari di piantagione.
C'è meno cacao nei prodotti
"Il costo record delle materie prime ha costretto i produttori di cioccolato a prendere una serie di decisioni impopolari: ridurre le quantità, aumentare i prezzi", ma anche la "discreta diluizione del contenuto di cacao" nei prodotti, osserva Ole Hansen, analista di Saxo Bank.
Questa pratica può persino costare ad alcuni prodotti la denominazione di "barretta di cioccolato", come è successo quest'anno ai biscotti Penguin e Club di McVitie nel Regno Unito, che impone un requisito minimo di contenuto di cacao.
La domanda da parte di colossi come Mondelez, Mars, Ferrero e Nestlé si è indebolita, il che, unito al buon raccolto 2024-2025, ha portato a un calo dei prezzi. Una tonnellata di cacao viene ora scambiata a circa 6.000 dollari a New York.
Il cioccolato rimane costoso
Il calo dei prezzi del cacao non andrà a beneficio degli amanti del cioccolato durante le festività, poiché arriva "troppo tardi per influenzare gli assortimenti natalizi già prodotti e i cui prezzi sono stati fissati diversi mesi fa", afferma Ole Hansen.
"Le recenti fluttuazioni dei prezzi del cacao sono incoraggianti, ma il mercato rimane volatile... è ancora troppo presto per commentare specifiche variazioni di prezzo", ha ammesso Nestlé.
C'è ancora speranza per le uova di Pasqua e i coniglietti, secondo Hansen, a condizione che il mercato si stabilizzi intorno ai livelli attuali.