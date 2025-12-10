Spara all'ex compagno che non riconosce figlio, arrestata a Bari

AGI - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato una donna con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del suo ex compagno, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica.
La donna, lo scorso 8 marzo, aveva esploso dei colpi di pistola verso il suo ex compagno al termine di un litigio scaturito dalla volontà di quest'ultimo di non voler riconoscere il figlio concepito durante la loro relazione.
Le indagini e l'arresto
L'uomo, colpito alla gamba da uno dei tre colpi esplosi dalla sua ex compagna mentre si allontanava dalla sua abitazione, veniva trasportato in ambulanza all'Ospedale San Paolo di Bari. Nell'immediatezza, pur ferito, cercava di dissimulare la dinamica dei fatti; le successive indagini condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Bari portavano a una ricostruzione diversa degli stessi, facendo emergere degli elementi di colpevolezza a carico della donna nei cui confronti veniva disposta, su richiesta della Procura della Repubblica, la misura degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.