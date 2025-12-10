I carabinieri del Nas al San Raffaele

AGI - I carabinieri del Nas e personale di Ats si trovano al terzo piano del padiglione Iceberg dell'ospedale San Raffaele di Milano per svolgere accertamenti. Lo apprende l'AGI da fonti qualificate. Le verifiche nell'ambito del procedimento avviato da Ats Milano nei giorni scorsi sono relative in particolare a quanto accaduto tra il 5 e il 7 dicembre scorso quando, secondo quanto emerso da testimonianze e mail interne, gli infermieri di una cooperativa esterna avrebbero commesso degli errori mettendo "ad elevatissimo rischio i pazienti".
L'amministratore dell'ospedale, "evento singolo prontamente gestito"
"In merito alla nota vicenda di questi giorni, vorrei ribadire con forza che la sicurezza dei nostri pazienti rappresenta per noi un principio assoluto e non è negoziabile. L'evento verificatosi ha riguardato un singolo reparto ed è stato prontamente gestito: l'attività assistenziale del San Raffaele si è svolta e continua a svolgersi regolarmente, in condizioni di pieno ordine, controllo e sicurezza". Lo scrive in una nota Marco Centenari, amministratore dell'IRCCS Ospedale San Raffaele.
"In qualità di amministratore mi sono immediatamente attivato affinchè venissero adottate tutte le ulteriori misure utili a rafforzare i presidi organizzativi e di controllo e sarà mia responsabilità evitare che mai più si verifichino episodi che possano creare un minimo disagio ai nostri pazienti - prosegue -. Da sempre, chiunque operi all'interno del San Raffaele, sa che deve attenersi ai più elevati standard clinici, scientifici ed etici. L'episodio dei giorni scorsi non rappresenta in alcun modo ciò che siamo: un punto di riferimento nazionale e internazionale, per assistenza, ricerca e formazione, fondato su donne e uomini di straordinario valore e sulla fiducia di migliaia di pazienti che ogni giorno si affidano a noi. Il San Raffaele continuerà a mantenere un modello clinico e scientifico di eccellenza, fondato su competenza, trasparenza e rigore assoluto. Con queste mie parole e con le azioni già intraprese, confido che non ci sarà più spazio per reiterare speculazioni e fraintendimenti sul valore della nostra istituzione, come quelle che abbiamo visto proliferare in queste ultime ore".