Scontro auto-corriera a Maniago: morto un automobilista, feriti studenti e pendolari

AGI - Grave incidente stradale questa mattina alle 7 in Friuli. Un automobilista morto e alcuni ragazzi feriti a seguito di uno scontro avvenuto sulla Sr464 a Maniago (Pordenone) dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano studenti e qualche pendolare.
Nell'urto, è morto all'istante il conducente dell'auto e sono rimasti feriti 5 o 6 ragazzi, tutti portati con le ambulanze del Sores all'ospedale di Pordenone, accolti in codice verde e qualcuno sotto choc. Più serie invece sono le condizioni dell'autista dell'autobus tanto che i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per liberarlo tra le lamiere contorte. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Sul posto stanno operando anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Spilimbergo e Maniago.