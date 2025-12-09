Roma, smantellata la gang delle torture. Tra gli arrestati 5 minorenni

AGI - Prelevavano persone con debiti di droga o per motivi di gelosia e le portavano in un garage dove le tenevano legate mani e piedi alle sedie, con li occhi bendati, e le colpivano con pugni, schiaffi e sprangate, versandogli persino addosso acqua bollente: con queste accuse i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno eseguito undici misure cautelari, tra cui cinque a carico di minori, per tortura, lesioni e sequestro di persona a scopo di estorsione.
I provvedimenti sono stati emessi dai gip di Roma e del tribunale per i Minorenni di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della procura e della procura per i Minorenni. I sei maggiorenni sono stati portati in carcere mentre due minori sono stati portati in un Istituto Penale Minorile e altri tre collocati presso una comunità.
Gli 11, tutti italiani e domiciliati a Roma, sono accusati indiziati, a vario titolo, di tortura (art. 613 bis c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.) e tentata estorsione (artt. 56, 629 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), porto abusivo di esplosivo in luogo pubblico (art. 4 L. 895/67) e danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.).
Il provvedimento trae origine da un'indagine condotta dai militari della compagnia di Roma Trastevere, originata da un arresto in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente, avvenuto nel marzo 2025, ed ha consentito di risalire a due episodi di tortura, lesioni e sequestro di persona a scopo di estorsione, avvenuti nel mese di gennaio 2025.
In particolare, alcuni degli indagati sono indiziati di aver prelevato le vittime dalle loro abitazioni per condurle in un garage ubicato nel quartiere Massimina di Roma, dove le avrebbero private della libertà personale per alcune ore, legandole mani e piedi alle sedie, bendandogli gli occhi e facendoli oggetto di ripetuti atti di crudeltà, quali pugni, schiaffi, con spranghe o altri oggetti contundenti, arrivando addirittura a versare acqua bollente addosso alle vittime che riportavano gravi lesioni.
L'attività di indagine ha consentito, altresì, di raccogliere gravi elementi circa le responsabilità in capo al mandante, all'esecutore materiale e ad altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'atto dinamitardo avvenuto il 30 giugno 2025, in Roma, Via G. Calcagnini, 39 (il così chiamato Bronx, insistente nel quartiere Primavalle), con il relativo cedimento dell'androne condominiale della palazzina Ater.