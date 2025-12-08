Dal sushi bar alla pasticceria: i "buoni motivi" per evadere dai domiciliari

AGI - L'evasione dai domiciliari nel Napoletano è un fenomeno radicato, come dimostrano i numeri dei soli arresti dei carabinieri, 55 in poco meno di 4 mesi, cui vanno aggiunte 42 denunce.
La finestra diventa non solo un affaccio sul quartiere, ma la via più rapida per uscire quando è vietato farlo. C'è chi evade per regolare conti sentimentali lasciati a metà, chi tenta la fuga all'alba sperando di passare inosservato, chi sfreccia in scooter senza casco convinto che nessuno lo riconoscerà e chi si lancia da una finestra del bagno sparendo per settimane, salvo poi ricomparire in una stanza d'albergo a pochi chilometri di distanza.
Le pattuglie dell'Arma registrano casi di ogni genere: dalla donna che si copre il volto in un suv diretto verso una cena giapponese in un sushi bar di Giugliano con lo spasimante, al detenuto di 41 anni che reinterpreta la fuga napoleonica dall'isola d'Elba dove era costretto a stare per tornare 'in patria' a Marigliano. Ma c'è anche il ragazzo di 21 anni in fila al traghetto diretto a Ischia con un passamontagna che incuriosisce più di quanto nasconda, un 60enne a Cimitile convinto che Pasquetta giustifichi una bibita al bar, un uomo di 56 anni a Lettere che trasforma l'evasione in contenuti social per TikTok e persino un detenuto in pasticceria con la famiglia sempre a Giugliano, sorpreso da un carabiniere fuori servizio.
Ci sono anche episodi estremi, come quello del 29enne arrestato per evasione e tentato omicidio grazie alla testimonianza della vittima e all'analisi delle immagini di videosorveglianza, dopo aver tentato di uccidere la ex a Qualiano. E molti casi di evasione per spacciare o per procurarsi erba. Quella che emerge - specie dalle giustificazioni fornite - è la percezione che il domicilio obbligato sia una misura elastica, interpretabile, quasi negoziabile. Ma dietro ogni evasione c'è un rischio concreto per chi scappa e per chi deve riportarlo dentro e un lavoro quotidiano fatto di controlli mirati, pedinamenti improvvisi, riconoscimenti rapidi e inseguimenti.
