Giallo a Canicattì, uomo trovato morto tra due camion

Il corpo di un 35enne era incastrato nelle lamiere
AGI - Un trentacinquenne di Canicattì è morto nella tarda mattinata di domenica in via Diaz. Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri intervenuti sul posto avrebbero trovato il corpo dell'uomo incastrato tra le lamiere di due camion. Le cause dell'incidente non sono ancora del tutto chiare.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i sanitari del 118. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Sui social decine di messaggi di dolore e commozione da parte degli amici della vittima.

