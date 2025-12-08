Esplode una palazzina nel Fiorentino, morto un 71enne

AGI - Un'esplosione avvenuta nella notte appena trascorsa ha provocato la morte di un uomo di 71 anni nella sua abitazione di via Garibaldi a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Il boato è stato avvertito intorno alle 4.30 dai residenti della zona: subito dopo, le fiamme hanno avvolto l'appartamento situato al primo piano.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma quando i soccorritori sono riusciti a entrare nell'abitazione per l'uomo purtroppo non c'era più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e avviato le verifiche sulla stabilità della struttura, estendendo i controlli anche agli edifici circostanti, composti da condomini e terratetti. Non risultano altre persone coinvolte. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'esplosione e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
Danneggiata una palazzina di due piani
Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando di Firenze il rogo si è sviluppato in un appartamento al primo piano di un edificio di due piani fuori terra. I vigili del fuoco sono arrivati con un'autobotte e un'autoscala e hanno domato le fiamme e bonificato l'abitazione, trovando un uomo del 1954 deceduto. Le verifiche successive hanno rilevato danni alla copertura e ad alcune strutture interne dell'edificio. Sono stati controllati anche gli edifici circostanti, tra cui condomini e terratetti, senza riscontrare altre persone ferite. Alcuni residenti sono stati evacuati in via precauzionale.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'esplosione. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude un malfunzionamento dell'impianto a gas. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi effettuati dai vigili del fuoco all'interno dell'abitazione. Il Comune di Barberino di Mugello ha espresso cordoglio ai familiari della vittima e sta valutando la possibilità di un momento di commemorazione pubblica.