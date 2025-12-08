Esplode una palazzina nel Fiorentino, morto un 71enne
Esplode una palazzina nel Fiorentino, morto un 71enne
Esplode una palazzina nel Fiorentino, morto un 71enne

Dopo il boato nella notte, le fiamme hanno avvolto il primo piano dell'edificio
Vincenzo Marsala
AGI - Un'esplosione avvenuta nella notte appena trascorsa ha provocato la morte di un uomo di 71 anni nella sua abitazione di via Garibaldi a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Il boato è stato avvertito intorno alle 4.30 dai residenti della zona: subito dopo, le fiamme hanno avvolto l'appartamento situato al primo piano.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma quando i soccorritori sono riusciti a entrare nell'abitazione per l'uomo purtroppo non c'era più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e avviato le verifiche sulla stabilità della struttura, estendendo i controlli anche agli edifici circostanti, composti da condomini e terratetti. Non risultano altre persone coinvolte. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'esplosione e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Danneggiata una palazzina di due piani

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando di Firenze il rogo si è sviluppato in un appartamento al primo piano di un edificio di due piani fuori terra. I vigili del fuoco sono arrivati con un'autobotte e un'autoscala e hanno domato le fiamme e bonificato l'abitazione, trovando un uomo del 1954 deceduto. Le verifiche successive hanno rilevato danni alla copertura e ad alcune strutture interne dell'edificio. Sono stati controllati anche gli edifici circostanti, tra cui condomini e terratetti, senza riscontrare altre persone ferite. Alcuni residenti sono stati evacuati in via precauzionale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'esplosione. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude un malfunzionamento dell'impianto a gas. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi effettuati dai vigili del fuoco all'interno dell'abitazione. Il Comune di Barberino di Mugello ha espresso cordoglio ai familiari della vittima e sta valutando la possibilità di un momento di commemorazione pubblica.

