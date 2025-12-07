Lady Macbeth tra eros, violenza e torce umane scuote la Scala

“È proprio vero che il tempo è galantuomo" ha commentato il sovrintendente Fortunato Ortombina, e il fatto che sia rappresentata proprio il 7 dicembre è importante perché “apre a un linguaggio di una tale modernità come forse finora non era mai successo, quindi chissà che fra qualche anno il pubblico non ci chieda di inaugurare la stagione, magari con una prima assoluta”. Il fatto che si tratti di un’opera russa non ha suscitato i temuti contrasti ideologici. D’altra parte come ha sottolineato il sovrintendente “la musica è sovrana”. E arriva come un pugno allo stomaco.