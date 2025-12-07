Il papà di Tatiana: "Era senza forze, non si reggeva in piedi"

Tatiana era uscita da casa il pomeriggio del 24 novembre dicendo che sarebbe andata a Lecce a lavorare e da allora non è stata più rintracciabile, anche perché il suo telefonino risultava spento. Dragos, sentito dai carabinieri nella prima fase delle indagini, aveva dichiarato di non sapere nulla sulle sorti della ragazza, salvo confessare che era stata per undici giorni con lui, nella sua mansarda di via Raho, dopo che i carabinieri l'avevano trovata chiusa dentro un armadio.