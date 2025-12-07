Una squadra di volley intossicata da monossido di carbonio 

AGI - Una squadra intera di pallavolo femminile messa ko da una intossicazione da monossido di carbonio. È successo una partita di pallavolo femminile al palazzetto dello sport di Zafferana Etnea. Protagonista involontaria la Asd Volley 96 di Milazzo impegnata contro la squadra locale.
Il panico è scattato alla fine del terzo set. Una giocatrice ha cominciato a sentirsi male, a lamentare difficoltà respiratorie, fino a perdere i sensi. E a una ad una anche le altre giocatrici si sono accasciate con gli stessi sintomi.
Intervento dei soccorsi
I soccorsi immediati sono stati immediati in campo e in pochi minuti sono arrivate diverse ambulanze al Palatenda di Zafferana Etnea. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti per prestare soccorso e per mettere in sicurezza la struttura.
Atlete ricoverate e ipotesi di intossicazione
Alla fine sono state in 15 le atlete trasferite al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Per tutte è stata ipotizzata un'intossicazione da monossido di carbonio, respirato presumibilmente nel palatenda, durante la partita.
Trattamenti e dimissioni
Otto atlete sono state sottoposte anche a camera iperbarica mentre le altre 7 sono state sottoposte a ossigeno-terapia nel pronto soccorso. Nella notte sono state poi tutte dimesse in buone condizioni.
Indagini in corso
Immediatamente sono state avviate le verifiche sull'impianto di riscaldamento della struttura e i carabinieri hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità.