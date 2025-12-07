Scontro sulla A5: bimba di 2 mesi sbalzata fuori e investita da un'auto
La tragedia è avvenuta ieri sera all'altezza di Volpiano. La piccola viaggiava nell'auto con la mamma, ora sotto shock
AGI - Una bambina di due mesi è morta ieri sera in un incidente stradale sull'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza di Volpiano. La piccola viaggiava a bordo dell'auto condotta dalla mamma. Secondo quanto riportato dai media online la macchina è stata coinvolta in uno scontro. L'auto ha fatto una carambola, concludendo la corsa contro lo spartitraffico che separa le due direzioni di marcia.

Nel momento dell'urto la bambina è stata sbalzata fuori dall'abitacolo della vettura ed è finita al centro della carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni nella stessa direzione di marcia sopraggiungeva un'automobile che avrebbe travolto in pieno la piccola. In pochi minuti è intervenuto il 118 insieme ai vigili del fuoco. I sanitari, purtroppo, ne hanno constatato il decesso.

Ferita in modo non grave la madre della piccola. E' stata soccorsa dagli operatori della Croce Rossa mentre si trovava in forte stato di choc. Secondo i primi accertamenti il conducente della vettura potrebbe non essersi accorto di nulla, forse complice la nebbia.

