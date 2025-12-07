I chatbot possono influenzare le scelte di voto

AGI - Le conversazioni con i chatbot di intelligenza artificiale hanno il potenziale di influenzare gli atteggiamenti e le intenzioni degli elettori. Questo allarmante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati della Cornell University. Il team, guidato da David Rand, ha eseguito degli esperimenti controllati durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2024 e le elezioni nazionali del 2025 in Polonia e Canada. I risultati mostrano che gli approcci alla persuasione basati sull'IA possono svolgere un ruolo importante nelle future votazioni.
La crescente diffusione dei chatbot con intelligenza artificiale generativa, spiegano gli esperti, ha acceso il dibattito sull'impatto di queste tecnologie sulle società democratiche ma non è chiaro in che modo e in quale misura tali strumenti possano influenzare il comportamento degli elettori. Il gruppo di ricerca ha esaminato conversazioni con un modello di intelligenza artificiale programmato per sostenere uno dei candidati in lizza per le tre elezioni considerate. L'algoritmo era positivo, rispettoso, basato sui fatti, ed è stato addestrato a riconoscere le opinioni degli individui utilizzando argomentazioni convincenti a supporto delle proprie tesi.
I risultati del trial statunitense
Nel trial statunitense, i ricercatori hanno reclutato 2.306 cittadini, a cui è stata chiesta la probabilità del loro voto a Donald Trump o Kamala Harris. I partecipanti sono stati abbinati in modo casuale a un chatbot a sostegno di uno dei due candidati. Le opinioni degli individui nei confronti del politico per cui patteggiavano sono state leggermente rafforzate dall'IA con lo stesso allineamento politico. L'effetto della conversazione era più rilevante quando il chatbot che simpatizzava per il partito opposto riusciva a cambiare l'opinione dell'utente.
Esperimenti in Canada e Polonia e il parere degli esperti
Risultati simili sono stati osservati in altri esperimenti nazionali, in cui l'intelligenza artificiale sosteneva i leader canadesi del Partito liberale Mark Carney o del Partito conservatore Pierre Poilievre, ma anche in Polonia con Rafa Trzaskowski e Karol Nawrocki. "Questi risultati - scrivono in un News & Views di approfondimento Chiara Vargiu e Alessandro Nai, dell'Università di Amsterdam - implicano che la persuasione politica dell'intelligenza artificiale possa sfruttare gli squilibri in ciò che i modelli possono sostenere, diffondendo inesattezze nonostante la richiesta esplicita di restare veritieri".
Limiti dello studio e conclusioni
Come limite del lavoro, i ricercatori riportano che il contesto era controllato, e i partecipanti erano consapevoli che la conversazione era mirata a tentare di persuaderli. Non è pertanto chiaro se tali effetti sarebbero replicabili in contesti politici reali. Tuttavia, concludono gli autori, questi risultati mostrano che i chatbot hanno il potenziale per influenzare le opinioni politiche delle persone, il che potrebbe avere implicazioni importanti per le future elezioni.