Grave incidente di caccia a Lucca: un uomo è stato colpito all'addome

AGI - Grave incidente di caccia in provincia di Lucca. Questa mattina poco prima delle 11:00 un cacciatore di 50 anni è rimasto ferito per un colpo da arma da fuoco che lo ha raggiunto all'addome. Il fatto, di cui al momento non è ancora chiara l'esatta dinamica, è successo alla Croce di Brancoli, in una zona impervia in provincia di Lucca.
Le operazioni di recupero sono state complesse e molto lunghe: è stato infatti necessario verricellare l'equipaggio dall'elisoccorso prima di poter soccorrere l'uomo. Il cacciatore, una volta tratto in salvo, è stato poi portato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto sono intervenuti, il 118, i vigili del fuoco, gli uomini del Soccorso alpino e le forze dell'ordine.