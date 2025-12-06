Torch Kiss al Gazometro, la fiamma olimpica alla sede dell'Agi
'Torch Kiss' nel Silo G4, la fiamma olimpica illumina il Gazometro
'Torch Kiss' nel Silo G4, la fiamma olimpica illumina il Gazometro

I tedofori sono sbarcati nel quartiere Ostiense portando le torce olimpiche all'interno della struttura dell'Eni
Torch Kiss: la fiamma olimpica al Gazometro
Foto AGI - Torch Kiss: la fiamma olimpica al Gazometro
milano cortina fiamma olimpica gazometro agi eni
AGI - La torcia olimpica è sbarcata al quartiere Ostiense facendo il suo trionfale passaggio all'interno del Gazometro. La struttura, che dal 1967 è proprietà di Eni, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma, che ospita tra l'altro la sede dell'AGI, ha visto passare i tedofori – tutti dipendenti del Gruppo Eni appassionati di sport ed entusiasti di vivere questo momento unico – prima di avviarsi verso Piazza del Popolo.

Poco dopo le 13:30 il camion con la torcia olimpica, appassionati, volontari e tedofori ha fatto il suo ingresso al Gazometro dove la torcia con la fiamma olimpica è stata presa in consegna da un tedoforo. Poi, passando di mano in mano, è arrivata al silo G4 dove è avvenuto l'atteso 'Torch Kiss': Valentina, ex atleta, ha acceso la torcia di Roberto condividendo per un attimo la fiamma olimpica. Poi quest'ultimo è partito e con lui la torcia ha ripreso il suo cammino verso Milano Cortina.

IL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA AL GAZOMETRO - VIDEO

Gazometro: archeologia industriale e impegno Eni

Quella al Gazometro è stata una festa, con tanti bambini e moltissimi appassionati che hanno corso accanto ai tedofori tra selfie, trombette impazzite e battimani di plastica. Per la struttura di Ostiense, esempio unico di archeologia industriale, da qualche anno aperto a grandi eventi come 'Videocittà' e 'Maker Faire' e ai programmi del 'FAI', l'ennesima iniziativa sostenuta dall'impegno di Eni in un luogo iconico ripartito dopo quasi cento anni, che parla a Roma e al mondo.

'Torch Kiss', altro bacio delle torce al Gazometro in occasione del passaggio della fiamma olimpica
Foto AGI - 'Torch Kiss', altro bacio delle torce al Gazometro in occasione del passaggio della fiamma olimpica

Il percorso della fiamma verso il centro di Roma

La torcia con la fiamma olimpica dal Gazometro è ripartita in direzione piazza del Campidoglio dove arriverà intorno alle 16. Da lì, senza soste, il convoglio si dirigerà verso i Fori Imperiali e il Colosseo. Intorno alle 19:30 l'arrivo a Piazza del Popolo.

