"Staccali tutti" la challenge per ripulire Roma da adesivi e cartelli abusivi

L'iniziativa si inserisce nel contesto dell'operazione Yellow Trash Remove, condotta dal NAD - Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale, che ha smantellato un sistema organizzato di raccolta, trasporto e smaltimento illecito di rifiuti: mezzi e depositi abusivi sequestrati, nove persone individuate e attività irregolari che coinvolgevano anche rifiuti speciali e pericolosi. Una rete priva di autorizzazioni, alimentata proprio dalla diffusione capillare dei cartelli gialli. "Da anni", ricorda Retake, "denunciamo il sistema dei cartelli abusivi: non e' una semplice questione estetica, ma la punta di un meccanismo illegale che ferisce Roma e ne compromette la vivibilità".