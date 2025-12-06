Spara e ferisce l'amico, arrestato un giovane a Bagnara Calabra
AGI - Stavano provando un'arma, o forse si erano impegolati in una sfida al di sopra delle loro possibilità. È finita male per i due giovani protagonisti: uno in ospedale in terapia intensiva, l'altro in carcere. E la vicenda è ancora tutta da chiarire.

A Bagnara Calabra i carabinieri stanno indagando per ricostruire quanto accaduto nella serata di ieri, dopo che un ragazzo è arrivato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria con un proiettile conficcato nella zona cervicale e una profonda ferita al volto. Il giovane era tornato a casa sanguinante e ai genitori aveva raccontato di essersi ferito cadendo. Una versione che non ha convinto i suoi. Di qui la corsa in ospedale dove il ferito è stato sottoposto subito a esami diagnostici che hanno rivelato tutt'altra dinamica. Il giovane si trova in terapia intensiva e la prognosi resta riservata.

Le indagini e il ritrovamento dell'arma

Nel frattempo i carabinieri della stazione di Bagnara Calabra hanno avviato le indagini e ricostruito, almeno in parte i fatti. Il ragazzo ferito era in compagnia di un amico che gli avrebbe mostrato un'arma dalla quale sarebbe partito accidentalmente il colpo. È scattata una perquisizione in casa dell'amico e i carabinieri hanno trovato la pistola dalla quale sarebbe partito il proiettile. È un'arma con matricola abrasa ed era custodita assieme ad alcuni proiettili non dichiarati. Pistola e munizioni sono state sequestrate.

L'arresto e le accuse

Il ragazzo che aveva l'arma è stato arrestato per detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione e lesioni personali gravissime.
