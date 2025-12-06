Il sindaco Gualtieri con la torcia, in migliaia a Roma per il viaggio della Fiamma Olimpica

AGI - Migliaia di persone hanno affollato Piazza del Popolo per la City Celebration in occasione della partenza del viaggio in Italia della Fiamma Olimpica. Tra musica, performance e attività dedicate a grandi e piccini, all'evento hanno preso parte anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il primo cittadino, visibilmente emozionato, si è soffermato allo stand di Eni, partner della manifestazione assieme a Coca Cola, dove ha posato con una delle torce olimpiche esposte per il pubblico, simbolo dell'imminente avventura verso i Giochi.
Christian De Sica è stato l'ultimo tedoforo, arrivato tra gli applausi del pubblico dopo aver percorso via del Corso. Ad accoglierlo sul palco gli Autogol e il sindaco Gualtieri. Con l'accensione del braciere, si è conclusa questa prima giornata del viaggio della fiamma olimpica. Domenica seconda tappa a Viterbo.