Attivo a Roma e provincia il nuovo Numero Unico Europeo 116117. Quando chiamare

AGI - È attivo il nuovo Numero Unico Europeo 116117 dedicato al Servizio di Continuità Assistenziale – ex Guardia Medica per Roma e provincia. Il numero 116117 è attivo h24, 7 giorni su 7, offre assistenza multilingue ed è rivolto sia a cittadini che turisti per le cure non urgenti ma non rinviabili, quando gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale non sono attivi.
Quando chiamare il 116117:
contattare il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica)
consigli sanitari non urgenti;
informazioni sui servizi sanitari regionali e guardia medica turistica.
Le chiamate sono gestite da un operatore sanitario.
Il servizio è disponibile tutti i giorni della settimana negli orari notturni e nei giorni festivi e prefestivi, garantendo interventi territoriali, e domiciliari se necessario, nelle seguenti fasce:
dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni;
dalle ore 10.00 del sabato o di altro giorno prefestivo sino alle ore 20.00;
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 della domenica e dei giorni festivi.
Per le chiamate urgenti il numero da comporre è il 112.